التهاب في الجيوب الأنفية ولا اللثة.. اعرف سبب ألم الخدين



في بعض الأحيان قد تشعر بألم في خديك وقد تكون مصابًا بعدوى في الجيوب الأنفية، أو خراج أسنان، أو اضطراب المفصل الصدغي الفكي (TMD) ، أو أمراض اللثة، أو حالة عصبية أو حالات طبية أخرى، إذا كنت تعاني من ألم شديد ، يمكن لطبيبك المساعدة في تحديد السبب الأساسي.



وحسب ما ذكره موقع health قد تشعر بألم خفيف أو ألم حاد في خديك، عادة ما يعني هذا الانزعاج أن شيئًا ما يحدث بجسمك يسبب لك الشعور بالألم، و فيما يلي بعض الأسباب الشائعة.



-التهابات الجيوب الانفية

إذا كنت مصابًا بعدوى الجيوب الأنفية، والتي تسبب التهابًا أو تورمًا في أنسجة الجيوب الأنفية، فقد تشعر بألم في خديك.



هذا لأن الخدين العلويين والجيوب الأنفية الفكية تقعان في نفس المنطقة تمامًا لذا فإن هذا الضغط وهذا الانزعاج الناجم عن التهاب الجيوب الأنفية يمكن الشعور به في خديك."



يمكن أن تصاب الجيوب الأنفية ، التجويف المملوء بالهواء بالقرب من أنفك ، بالعدوى ، مما يؤدي إلى سيلان الأنف ، والصداع ، واحتقان الأنف ، وألم في وجهك ، يمكن الشعور به في خديك وحتى أسنانك.



لعلاج التهاب الجيوب الأنفية ، يمكنك تناول مزيل الاحتقان أو قد يصف لك الطبيب مضادًا حيويًا يمكن أيضًا أن توفر أدوية البرد والحساسية التي تُصرف دون وصفة طبية ومحلول ملحي للأنف الراحة.



-خراج الأسنان

عادة ما يحتوي خراج الأسنان ، وهو عدوى حول السن ، على جيب من القيح من عدوى بكتيرية.



قد لا يكون من الواضح أن الألم يأتي من الأسنان". "يمكن أن يكون هناك بعض التورم ، ويمكن أن ينتشر هذا التورم أحيانًا في جميع أنحاء الخد أو منطقة الفك."



يمكن لطبيب الأسنان تحديد نوع خراج الأسنان الذي تعاني منه وكيفية علاج العدوى و تشمل الخيارات قلع الأسنان أو قناة الجذر أو شقًا للمساعدة في تصريف القيح. يمكن أيضًا استخدام المضادات الحيوية.



-طحن الأسنان

هل تطحن أو تطحن أسنانك كثيرًا؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن صرير الأسنان قد يؤدي إلى ألم الخد.



ولكن هناك طريقة أخرى قد تشعر بها بألم الخد من صرير أسنانك وهي إجهاد العضلات تحت الخدين.



هذه العضلات هي عضلات قوية حقًا تعمل عندما تغلق الفك وتضربه ، لذلك إذا كنت تشد أسنانك أو تطحنها وتفرط في إجهادها ، فأنت تفرط في إجهاد تلك العضلات ويمكن أن تصبح مؤلمة".



بالإضافة إلى آلام الخد ، قد تعاني من اضطراب النوم والصداع وآلام الأذن والألم أثناء تناول الطعام.





-اضطراب المفصل الصدغي الفكي (TMD)

يمكن أن يتأثر المفصل الصدغي الفكي (TMJ) والعضلات والأربطة المحيطة به باضطراب المفصل الصدغي الفكي (TMD).



مفصل الفك الصدغي هو المكان الذي يدور فيه الفك ويتحرك ، ويفتح ويغلق ويتحرك جنبًا إلى جنب وإلى الأمام والخلف هذا المفصل والعضلات التي تساعد على تحريك الفك يمكن أن تصبح مؤلمة لعدد من الأسباب."



يمكن أن يحدث اضطراب المفصل الفكي الصدغي بسبب صرير الأسنان أو الصدمة أو العضة غير الصحيحة أو التهاب المفاصل أو الإجهاد أو البلى. يمكن أن تشمل الأعراض ألم الفك والصداع وآلام الأذن وحتى آلام الوجه.





-أمراض اللثة

تعرف أمراض اللثة بأنها عدوى تصيب اللثة والعظام وكل ما يحيط بالسن.



في كثير من الأحيان لا يكون مرض دواعم السن شيئًا يدركه الناس حتى يزداد حدته. يمكن أن يؤدي إلى آلام في الأسنان وألم أثناء المضغ ، مما قد يجعلك تشعر بألم في خدك.



إذا كنت تدخن أو تعاني من سوء نظافة أسنانك ، فمن المرجح أن تعاني من أمراض اللثة.



قد تحتاج إلى زيارة أخصائي أمراض اللثة ، وهو متخصص مدرب على علاج أمراض اللثة المعقدة ويمكن أن يساعد تنظيف الأسنان المتخصص في إزالة البلاك والجير ، مما يسمح للثة بالشفاء من تلقاء نفسها في الحالات الأكثر شدة ، قد يلزم إزالة الأسنان المصابة.



-التهاب الغدد اللعابية

قد يكون سبب آخر لألم الخد هو تورم الغدد اللعابية ، المعروف أيضًا باسم التهاب الغدد اللعابية .



أكثر شيوعًا بين البالغين الأكبر من 60 عامًا ، تحدث الحالة عندما تلتهب الغدة اللعابية. تقوم غدتك اللعابية بإنتاج مادة اللعاب التي تساعد في البلع والهضم. كما أنه يساعد في حماية أسنانك من البكتيريا.



إذا كنت تعاني من تورم في الغدد اللعابية ، فقد تعاني من الحمى وجفاف الفم والألم أثناء الأكل وتورم في منطقة الخد والرقبة قد ينخفض إنتاج اللعاب أيضًا.



قد يصف لك طبيبك مضادًا حيويًا ويجعلك تشرب عصير الليمون أو تمتص حلوى صلبة للمساعدة في زيادة إفراز اللعاب.



-التهاب العصب الثالث

ربما لم تسمع عن ألم العصب الثلاثي التوائم ، وعادة ما تظهر على شكل ألم شديد جدًا ، عادة في جانب واحد من الوجه."



تؤثر حالة الأعصاب النادرة على العصب ثلاثي التوائم ، وهو واحد من 12 زوجًا من الأعصاب المتصلة بالدماغ و ينقل العصب الإحساس باللمس والألم من رأسك ووجهك إلى عقلك.



قد تواجه نوبات من آلام الوجه الشديدة التي يمكن أن تعطل أنشطتك اليومية مثل المضغ أو الابتسام أو تنظيف الأسنان بالفرشاة أو التحدث.



على الرغم من أنه ليس شائعًا ، إلا أن ألم العصب الثلاثي التوائم يصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أكثر من أي فئة عمرية أخرى.



العلاجات المنزلية لألم الخد



نظرًا لأن ألم الخد هو علامة على مشكلة أخرى ، فأنت على الأرجح ترغب في طلب العلاج الطبي حتى يتمكن طبيبك من تحديد سبب شعورك بالألم.



للحصول على راحة مؤقتة ، يمكنك تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية المتاحة بدون وصفة طبية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية).



يجب عليك أيضًا القيام بما يلي حتى يمكنك زيارة الطبيب:



-تجنب الأطعمة الساخنة أو الباردة.

-ضع ضمادة باردة على المنطقة المصابة.

-تناول أطعمة طرية أو اشرب السوائل.

-تجنب مضغ العلكة.

-ارتدِ واقي الفم في الليل.



