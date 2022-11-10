وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" ينظم الملتقى الرياضي لروابط مشجعي الأندية وكالة الرأي الفلسطينية جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد رأفت عيسة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تغلق عدداً من آلات الوقود لعدم مطابقتها للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم برنامجًا للتبادل الثقافي والمعرفي لفئة الطلائع وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تفتتح بئر مياه ومحطة تحلية بالجامعة الاسلامية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش نظام ترخيص الآبار التجارية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تُنفذ ورشة عمل بعنوان "الخطيب التقني" وكالة الرأي الفلسطينية إعلام الأوقاف يناقش دليل إجراءات المناسبات والفعاليات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقـدّم أكثر من 8 آلاف خدمة خلال أكتوبر
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

بأكثر من 135 ألف دولار.. "نسخة ذهبية" من هاتف آيفون الجديد

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:07

بأكثر من 135 ألف دولار.. "نسخة ذهبية" من هاتف آيفون الجديد
بأكثر من 135 ألف دولار..

أطلقت شركة "أبل"، قبل أكثر من شهر، "آيفون 14 برو ماكس"، بقيمة تصل إلى 1800 دولار أميركي، مما يجعله من أغلى الهواتف الذكية في الأسواق. لكن هذا السعر يبدو "لا شيء" مقارنة مع سعر "النسخة الذهبية"، التي جرى تصميمها من طرف شركة "كافيار".

وكشفت شركة "كافيار"، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الأسبوع النقاب عن النسخة الذهبية الفاخرة، المجهزة بساعة "رولكس كوزموغراف دايتونا" في الجزء الخلفي والمزودة بثمانية ماسات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الهاتف "دايتونا" جرى طرحه في الأسواق للبيع مقابل أكثر من 135 ألف دولار أميركي، مضيفة "وهذا أمر غير مستغرب".

وذكرت أن مجسم الهاتف مصنوع من  التيتانيوم المطلي بطلاء "PVD" الأسود، وهو نفس الطلاء الذي تستخدمه رولكس.

وقالت "كافيار" على موقعها الإلكتروني: "يسعى حرفيو -كافيار- إلى تحدي إنجازاتهم باستمرار.. هذه المرة كان الهدف هو آيفون 14 برو ماكس".

وتابعت: "هذه النسخة الذهبية هي عمل فني في حد ذاته.. إنها إنجاز هائل حقا"، مبرزة أنها طرحت هاتفها الجديد بشكل محدود، حيث صنعت 3 نسخ فقط.

وتشتهر شركة "كافيار" بجعل الأجهزة الشهيرة "فاخرة". وكانت قد أطلقت سابقا هاتفا مجهزا بأسنان حقيقة للديناصور "ريكس" عمرها 80 مليون عام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟