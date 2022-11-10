وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" ينظم الملتقى الرياضي لروابط مشجعي الأندية وكالة الرأي الفلسطينية جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد رأفت عيسة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تغلق عدداً من آلات الوقود لعدم مطابقتها للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم برنامجًا للتبادل الثقافي والمعرفي لفئة الطلائع وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تفتتح بئر مياه ومحطة تحلية بالجامعة الاسلامية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش نظام ترخيص الآبار التجارية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تُنفذ ورشة عمل بعنوان "الخطيب التقني" وكالة الرأي الفلسطينية إعلام الأوقاف يناقش دليل إجراءات المناسبات والفعاليات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقـدّم أكثر من 8 آلاف خدمة خلال أكتوبر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مع بدء الإضراب..اتحاد المعلمين بوكالة الغوث يتحدث عن مطالبه

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:30

غزة- الرأي

قال اتحاد المعلمين العرب بوكالة الغوث بغزة، إنه وعند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، سيكون هناك إضراب جزئ تحذيري في مؤسسات الوكالة كافة، رداً على مماطلة إدارة "الأونروا" في الاستجابة لمطالب الموظفين واتحاد المعلمين.

وأوضح الاتحاد اليوم أنه يأمل من إدارة الوكالة التقاط الرسالة والبدء بتنفيذ مطالب الموظفين، حتى لا يتم اللجوء إلى تصعيد قادم يصل إلى إضراب مفتوح ونزاع عمل.

وبين أن نحو 1000 معلم يعملون على برنامج المياومة، والذي يعني عدم الاستقرار وعدم الجودة وتغيب المعلم عن الطلاب أكثر من مرة خلال العام.

وذكر الاتحاد أن نحو 35% من موظفي دائرة الصحة في الوكالة هم على بند البطالة ولا يستطيعون القيام بمهامهم على أكمل وجه.

وأكد أن هناك نقص خطير في عمال صحة البيئة في كل مخيمات قطاع غزة، ولا يقل عن 350 آذن مدرسة فقط يعملون في المدارس كافة.

وأشار الى حوالي 2000 موظف يعملون بدون تثبيت على بند العقود والبطالة، مما يؤثر سلباً واقع العمل والخدمة المقدمة للاجئين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟