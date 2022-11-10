مع بدء الإضراب..اتحاد المعلمين بوكالة الغوث يتحدث عن مطالبه

غزة- الرأي

قال اتحاد المعلمين العرب بوكالة الغوث بغزة، إنه وعند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، سيكون هناك إضراب جزئ تحذيري في مؤسسات الوكالة كافة، رداً على مماطلة إدارة "الأونروا" في الاستجابة لمطالب الموظفين واتحاد المعلمين.

وأوضح الاتحاد اليوم أنه يأمل من إدارة الوكالة التقاط الرسالة والبدء بتنفيذ مطالب الموظفين، حتى لا يتم اللجوء إلى تصعيد قادم يصل إلى إضراب مفتوح ونزاع عمل.

وبين أن نحو 1000 معلم يعملون على برنامج المياومة، والذي يعني عدم الاستقرار وعدم الجودة وتغيب المعلم عن الطلاب أكثر من مرة خلال العام.

وذكر الاتحاد أن نحو 35% من موظفي دائرة الصحة في الوكالة هم على بند البطالة ولا يستطيعون القيام بمهامهم على أكمل وجه.

وأكد أن هناك نقص خطير في عمال صحة البيئة في كل مخيمات قطاع غزة، ولا يقل عن 350 آذن مدرسة فقط يعملون في المدارس كافة.

وأشار الى حوالي 2000 موظف يعملون بدون تثبيت على بند العقود والبطالة، مما يؤثر سلباً واقع العمل والخدمة المقدمة للاجئين.