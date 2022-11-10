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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2390) الخميس10نوفمبر 2022

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:35

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2390)   الخميس10نوفمبر 2022

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10 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 2003م مئات الفلسطينيين يتظاهرون في غزة احتجاجاً على استمرار تجميد أرصدة المؤسسات الإسلامية
  • 2002م السلطة الفلسطينية توافق على خطة خارطة الطريق
  • 1999 م مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من 5% من أراضي الضفة الغربية
  • 1975 م الجمعية العمومية للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3375 الذي يدعو إلى إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في الجهود من أجل السلم في الشرق الأوسط
  • 1975 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3376 حول قضية فلسطين أن الجمعية العامة إذ تشعر بقلق عميق بسبب عدم تحقيق حل عادل لمشكلة فلسطين حتى الآن، وإذ تعترف بأن مشكلة فلسطين لا تزال تعرض للخطر السلم والأمن الدوليين.
  • 1975 م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 3379 ( الدورة 30 ) الذي تقرر فيه بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية.
  • 1975 م اقتحام مجموعة فدائية مكونة من 4 فدائيين من جبهة التحرير العربية مستعمرة كفار جلعادي وأسفرت هذه العملية عن مقتل 30 شخصاً واستشهاد الفدائيين الأربعة.
  • 1975 م خلية فدائية فلسطينية تضم أربعة مقاومين تقتحم مستعمرة "جلعاد" اليهودية وتقتل وتجرح عشرين مستوطناً.
  • 1975 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3379 الذي يعد الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية (ألغته بعد مؤتمر مدريد عام 1991مبضغط من الولايات المتحدة).
  • 1956 م دخل الصهاينة مدينة غزة بدباباتهم وعلى عادتهم الجبانة لجأوا إلى الخداع والحيل فقد رفعوا أعلاماً مصرية على دباباتهم فظن عامة الناس أن هذه القوات مصرية جاءت لنجدتهم وما إن صفوا لاستقبالهم حتى أطلقوا نيرات رشاشاتهم على الجموع البشرية فسقط خلق كثير ما بين شهيد وجريح وتذكر إحصائية بعثة جامعة الدول العربية أن عدد شهداء مدينة غزة 256 شهيداً وعدد الجرحى 142موعدد المفقودين 108
  • 1971م استشهاد زياد الحسيني قائد قوات التحرير الشعبية في قطاع غزة.
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