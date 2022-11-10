النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2390) الخميس10نوفمبر 2022
أخبار فلسطينية
- الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين-
- “فتح”: اتصالات مستمرة لتنفيذ “إعلان الجزائر” للمصالحة الفلسطينية
- اشتية يدعو نظيره المصري لزيادة ميزان التبادل التجاري للوصول إلى السوق لعالمية
- الأسرى يؤخرون الخروج للمحاكم ضمن خطوات احتجاجية رفضا لقمع الاحتلال
- استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية
- لليوم الثاني..توغل إسرائيلي محدود شرقي دير البلح
- الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة ويعتقل 10 مواطنين
- 256 شهيدًا و108 مفقودين. 66 عامًا على مذبحة غزة
- "عرين الأسود": خضنا معركة منسقة وأسطورية بـ"قبر يوسف"
أخبار إسرائيلي
- وزير إسرائيلي: الدول المطبّعة مستمرة في التعامل بـ «اتفاقية أبراهام» بعد تشكيل «حكومة اليمين» المتطرفة
- سقوط طائرة تجسس إسرائيلية... وتعليماتٌ بوقف تحليق طرازها
- هرتسوغ يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة: قلقٌ من بن غفير
اخبار دولية
- أميركا تضرب باليد الإسرائيلية: قصف استعراضي في البوكمال
- الاتحاد الأوروبي يعتزم توجيه تهم الاحتكار إلى فيسبوك
- واشنطن: إعادة انتخاب الفلسطينية إيمان جودة في عضوية برلمان ولاية كولورادو
- تركيا ترفض طلباً "إسرائيلياً" بشأن قادة حماس
- السفير الأميركي: لن ندعم أي خطوة لضم الضفة الغربية
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اخبار عربية
تهديدات بخطوات تصعيدية..فلسطينيو العراق.. لاجئون منسيون في واقع مأساوي
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الصحف العربية
القدس العربي
- فوز فلسطينيي الأصل بعضوية برلمانات الولايات الأمريكية ورشيدة طليب تفوز للمرة الثالثة بعضوية «الكونغرس»
- وزير إسرائيلي: الدول المطبّعة مستمرة في التعامل بـ «اتفاقية أبراهام» بعد تشكيل «حكومة اليمين» المتطرفة
- الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين-
- “فتح”: اتصالات مستمرة لتنفيذ “إعلان الجزائر” للمصالحة الفلسطينية
- اشتية يدعو نظيره المصري لزيادة ميزان التبادل التجاري للوصول إلى السوق لعالمية
- الأسرى يؤخرون الخروج للمحاكم ضمن خطوات احتجاجية رفضا لقمع الاحتلال
- استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية
- إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيات بدعوى محاولتهن استهداف الجنود
- أجهزة الأمن الفلسطينية تقتحم مقر “التحالف الشعبي” وتمنع مؤتمرا صحافيا بعد حملة رسمية ضد المنظمين- (فيديو)
- استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين
الشرق الأوسط
- نتنياهو لتشكيل حكومة في غضون أسبوع من دون برنامج
- مقتل فلسطيني في نابلس واستعداد لفترة توتر جديدة
- غانتس يستبعد قيام نتنياهو بهجوم على إيران
الاخبار اللبنانية
- صُداع إسرائيلي جديد في «بلاطة»... عوامل تفجُّر الضفة تتكاثر
- أميركا تضرب باليد الإسرائيلية: قصف استعراضي في البوكمال
- سقوط طائرة تجسس إسرائيلية... وتعليماتٌ بوقف تحليق طرازها
- هرتسوغ يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة: قلقٌ من بن غفير
- شهيد برصاص الاحتلال خلال التصدّي لاقتحام «قبر يوسف»
- غيومٌ في أفق الهدنة: بوادر التصعيد تتكاثف
- أسرى «عوفر» يصعّدون ضدّ اعتداءات الاحتلال: نحو «إغلاق الأقسام» غداً
الغد الأردنية
- الرئيس الإسرائيلي: النائب اليميني المتطرف بن غفير يثير قلق العالم..
- بايدن عن انتخابات منتصف الولاية: “يوم جيد للديمقراطية”
- استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين
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”الشروق المصرية
- اللجنة المركزية لفتح: جرائم إسرائيل تدفع المنطقة نحو التصعيد والتوتر
- إعلام عبري: قطر ستوقع اتفاقا لفتح قنصلية إسرائيلية مؤقتة خلال المونديال
- الرئيس الإسرائيلي: سأصدر تفويضا بتشكيل حكومة جديدة قريبا
- فلسطين.. استشهاد شاب وإصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي
الشرق القطرية
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صحيفة الأيام
- استشهاد فتى في مواجهات مقام يوسف وشاب قرب جدار الفصل غرب جنين
- »مواجهات وإصابة مواطنين في مناطق عدة والاحتلال يواصل حملة الهدم والتجريف
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وكالة صفا
تهديدات بخطوات تصعيدية..فلسطينيو العراق.. لاجئون منسيون في واقع مأساوي
- لليوم الثاني..توغل إسرائيلي محدود شرقي دير البلح
- الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة ويعتقل 10 مواطنين
- 256 شهيدًا و108 مفقودين. 66 عامًا على مذبحة غزة
- "عرين الأسود": خضنا معركة منسقة وأسطورية بـ"قبر يوسف"
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تحطم طائرة تجسس إ
"وكالة سما
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- السفير الأميركي لدى إسرائيل يوجه رسائل تحذيرية : سنتصدى لأي محاولة لضم الضفة
- عرين الأسود توضح الهدف الحقيقي من اقتحام الاحتلال قبر يوسف وتوجه رسالة لوم للإعلام
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- بالفيديو: تفاصيل جديدة ومثيرة عن ثائرات "جبل النار"
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فلسطين اليوم
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عرب 48
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- الاحتلال يعتزم هدم منزل الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط
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وكالة وفا
- عامان على رحيل المناضل الوطني صائب عريقات
- مدارس فلسطين تحيي ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم جريح وأشقاء
- واشنطن: إعادة انتخاب الفلسطينية إيمان جودة في عضوية برلمان و ...
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حدث في مثل هذا اليوم
10 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2003م مئات الفلسطينيين يتظاهرون في غزة احتجاجاً على استمرار تجميد أرصدة المؤسسات الإسلامية
- 2002م السلطة الفلسطينية توافق على خطة خارطة الطريق
- 1999 م مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من 5% من أراضي الضفة الغربية
- 1975 م الجمعية العمومية للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3375 الذي يدعو إلى إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في الجهود من أجل السلم في الشرق الأوسط
- 1975 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3376 حول قضية فلسطين أن الجمعية العامة إذ تشعر بقلق عميق بسبب عدم تحقيق حل عادل لمشكلة فلسطين حتى الآن، وإذ تعترف بأن مشكلة فلسطين لا تزال تعرض للخطر السلم والأمن الدوليين.
- 1975 م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 3379 ( الدورة 30 ) الذي تقرر فيه بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية.
- 1975 م اقتحام مجموعة فدائية مكونة من 4 فدائيين من جبهة التحرير العربية مستعمرة كفار جلعادي وأسفرت هذه العملية عن مقتل 30 شخصاً واستشهاد الفدائيين الأربعة.
- 1975 م خلية فدائية فلسطينية تضم أربعة مقاومين تقتحم مستعمرة "جلعاد" اليهودية وتقتل وتجرح عشرين مستوطناً.
- 1975 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3379 الذي يعد الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية (ألغته بعد مؤتمر مدريد عام 1991مبضغط من الولايات المتحدة).
- 1956 م دخل الصهاينة مدينة غزة بدباباتهم وعلى عادتهم الجبانة لجأوا إلى الخداع والحيل فقد رفعوا أعلاماً مصرية على دباباتهم فظن عامة الناس أن هذه القوات مصرية جاءت لنجدتهم وما إن صفوا لاستقبالهم حتى أطلقوا نيرات رشاشاتهم على الجموع البشرية فسقط خلق كثير ما بين شهيد وجريح وتذكر إحصائية بعثة جامعة الدول العربية أن عدد شهداء مدينة غزة 256 شهيداً وعدد الجرحى 142موعدد المفقودين 108
- 1971م استشهاد زياد الحسيني قائد قوات التحرير الشعبية في قطاع غزة.
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