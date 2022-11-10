أوقاف الوسطى يجيز الأسير المبعد محمد القرم بالسند المتصل

الوسطى- الرأي

أجاز قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف المحافظة الوسطى الأسير المحرر محمد طه القرم المبعد لتركيا وهو بالأصل ابن مخيم جنين بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم وذلك بعد قراءته القرآن كاملاً على شيخه مشرف القراءات بالوسطى أ. رامي نصار إلكترونياً.

من جهته، هنأ سمير مسلم مدير أوقاف الوسطى القرم، على إجازته بالسند المتصل عن رسول الله بعد عناء ومشقه لبعد المسافات وقلة الإمكانيات، مؤكداً أن شعبة القراءات بالمحافظة تُخرج يومياً طلاب دورات الاحكام في المساجد والمؤسسات الحكومية وغيرها.

أكد محمد الناعوق رئيس قسم القرآن الكريم بالوسطى أن هذا العمل نوعي، داعياً كافة مدرسي دورات الأحكام بعدم اقتصار عقد الدورات على المساجد والمؤسسات والانطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع كافة الدول والجنسيات للوصول لأكبر عدد من طلاب تعلم أحكام تلاوة وتجويد كتاب الله عز وجل.