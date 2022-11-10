نقل الأسيرة لدى الاحتلال دينا جرادات إلى المشفى

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميٍس، أنه جرى نقل الأسيرة لدى الاحتلال الإسرائيلي دينا جرادات إلى المستشفى قبل ثلاثة أيام.

وأوضح النادي في بيان له، أن الأسيرة جرادات (23عاماً) من جنين، تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي.

وأكد "جرادات" بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، علمًا أنها نقلت عدة مرات إلى المستشفى منذ اعتقالها، بسبب تراكم السوائل في الدماغ.

وأشار، إلى أنه في كل مرة يتم نقلها إلى المستشفى لساعات ثم تتم إعادتها للسجن رغم وضعها الصحي.

‏وذكر نادي الأسير أنّ الأسيرة جرادات المعتقلة منذ 7أغسطس الماضي، محكومة بالسّجن لمدة أربعة شهور ونصف، وغرامة مالية بقيمة 6000 شاقل، وتبقى شهر ونصف على موعد الإفراج عنها.