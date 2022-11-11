الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في الأقصى ومساجد الضفة

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر العظيم اليوم الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي ومساجد الضفة الغربية المحتلة.

وهتف المصلون بعد أدائهم لصلاة الفجر ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وجرائمه المتكررة من قتل واستيطان واقتحامات للمسجد الأقصى وقبر النبي يوسف.

وشوهد آلاف الرجال والنساء بصحبة الأطفال وصلوا إلى ساحات الاقصى بعد أن تمكنوا من الصلاة إلى باحات المسجد.

وتعود فكرة حملة الفجر العظيم إلى نهاية عام 2019، حينما انطلقت من المسجد الإبراهيمي بالخليل، تأكيداً على إسلامية المسجد، وحمايته من أطماع الاحتلال، لينضم بعدها الأقصى ومساجد عديدة في الضفة وغزة ودول عربية وإسلامية.

وكانت حملة “الفجر العظيم” قد انطلقت مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي في الخليل، لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة وعدة دول في العالم العربي والإسلام، وتوقفت بسبب انتشار جائحة كورونا.

ومنذ عدة أسابيع، تجددت الدعوات المقدسية ومبادرات العائلات المقدسية لأداء صلاة الفجر العظيم وبقية الصلوات في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال في المسجد الأقصى بشكلٍ خاص، وفي المدينة المقدسة بشكلٍ عام.