أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل جاءت اليوم الجمعة الموافق 11.نوفمبر .2022، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.48 شيكل

سعر صرف الدينار: 4.91 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.54 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.17 شيكل