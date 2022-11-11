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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:37

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أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل جاءت اليوم الجمعة الموافق 11.نوفمبر .2022، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.48 شيكل

سعر صرف الدينار: 4.91 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.54 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.17 شيكل

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