أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل جاءت اليوم الجمعة الموافق 11.نوفمبر .2022، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.48 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.91 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.54 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.17 شيكل
عاجل |
11 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:37
أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل جاءت اليوم الجمعة الموافق 11.نوفمبر .2022، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.48 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.91 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.54 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.17 شيكل
11:00لجنة الطوارئ في بلدية غزة تتفقد برك تجميع مياه الأمطار في المدينة
10:54"هنية" يبارك تأهل منتخب فلسطين إلى نهائي البطولة الدولية لكرة السلة
10:49شرطة خانيونس تُنهي عددًا من الخلافات المالية
08:59حصيلة عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي
10:30التعليم تستضيف فعالية مؤتمر الحملة الوطنية "علِّم جيل بحاسوبك القديم"