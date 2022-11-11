حافظ على نفسك من أمراض الشتاء



مع اقتراب فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والسعال والعطس بسبب ضعف جهاز المناعة، فى هذا التقرير نتعرف على 5 أشياء يمكنك القيام بها لزيادة مناعتك في فصل الشتاء، بحسب موقع "Health".



بعض الطرق التي يمكن أن تزيد من مناعتك فى الشتاء:

1. ابق رطبًا



أنت بحاجة إلى شرب الكثير من الماء في الشتاء أيضًا، خاصةً لأن الهواء جاف جدًا، والماء مسئول عن معظم الوظائف الصحية لجسمنا. يساعد الماء على تعزيز المناعة ، والحفاظ على صحة بشرتك وشعرك ، كما يحافظ على مستويات الطاقة لديك.

حاول أن تشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا. بالإضافة إلى الماء، يمكنك أيضًا شرب عصير الفاكهة المصنوع فى المنزل أو شاي الأعشاب أو الشوربة.



2. تناول الطعام الصحي



إذا كنت ترغب في نظام مناعة صحي ، فمن الضروري اتباع نظام غذائي مليء بالفيتامينات والمعادن.

إن تضمين الفواكه الغنية بالفيتامينات A و C و B مثل البنجر والبرتقال وما إلى ذلك سيكون مفيدًا للغاية أيضا ، قم بتضمين الخضراوات الغنية بالحديد مثل البطاطا الحلوة والبروكلي والخضراوات الورقية الخضراء.



3. نم جيدا



لا تؤدي قلة النوم إلى زيادة التوتر وقلة التركيز فحسب، بل إنها تؤثر أيضًا على جهاز المناعة لديك بشكل سلبي.

إن الحصول على ما لا يقل عن 6-8 ساعات من النوم مهم جدًا للسماح لجسمك بالراحة والحفاظ على مستويات مناعتك عالية.



4. ممارسة الرياضة بانتظام



تعتبر ممارسة الرياضة طريقة رائعة لزيادة المناعة لأنها تساعد جسمك على إنتاج هرمونات تقوية المناعة.

عندما يتعرق جسمك أثناء ممارسة الرياضة ، فإن ذلك يساعد على طرد السموم من جسمك. هذا يساعد جسمك أيضًا على محاربة أي جراثيم.

في المتوسط ، يجب أن يحصل الشخص على 30 دقيقة من التمارين يوميًا.



5. استخدم الزيوت العطرية



الزيوت الأساسية هي زيوت مصنوعة من مستخلصات بعض الفواكه والزهور ولها رائحة عطرية يتم استخدامها لعلاج مشاكل مختلفة مثل الصداع والتوتر.

يمكن أن تكون طريقة رائعة لتعزيز المناعة خلال فصل الشتاء، لذا حاول نشر الزيوت الأساسية المعززة للمناعة مثل الليمون أو النعناع أو الأوكالبتوس في منزلك.