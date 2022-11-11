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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية إضافة ترقية على LinkedIn

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:25

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تعد الترقية الوظيفية جذابة على المستوى الشخصي والمهني، فإن مشاركة ترقية أو مشاريع جديدة تعمل عليها مع شبكتك على LinkedIn لها فوائدها، وإذا لم تتمكن من الإعلان عن ترقيتك بعد، فإن الأمر يستحق الدخول إلى ملفك الشخصي والتأكد من تحديثه، ويمكن أن يشمل ذلك إضافة المهارات، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية إضافة ترقية على موقع LinkedIn

1. انتقل إلى موقع linkedin وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط فوق أيقونة Me في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة واضغط فوق View Profile.

3. قم بتمرير مؤشر الماوس فوق الوظيفة التي تريد تحريرها واضغط فوق رمز القلم الرصاص؛ أو إذا كنت تضيف منصبًا جديدًا، فيمكنك الضغط فوق علامة الجمع أعلى قسم "الخبرة" في ملفك الشخصي.

4. إذا كانت وظيفة موجودة، فاضغط فوق الزر تحرير مرة أخرى.

5. أضف المسمى الوظيفي الجديد وأية تفاصيل أخرى تم تغييرها.

6. للتأكد من تلقي اتصالاتك إشعارًا بشأن الترويج الخاص بك، قم بتشغيل مفتاح التبديل إلى "مشاركة مع الشبكة".

7. اضغط فوق حفظ.

كيفية إضافة ترقية على تطبيق LinkedIn للأجهزة المحمولة

العملية هي نفسها سواء كنت تستخدم iPhone أو Android:

1. افتح تطبيق LinkedIn الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، إذا لزم الأمر.

2. اضغط على صورة ملف التعريف الخاص بك وحدد عرض الملف الشخصي.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم الخبرة واضغط على رمز القلم الرصاص.

4. بجوار الموضع الذي تريد تعديله، اضغط فوق رمز القلم الرصاص مرة أخرى.

5. قم بإجراء التغييرات لتعكس الترويج الخاص بك، ويمكنك التبديل بين خيار مشاركة الترويج مع شبكتك، إذا رغبت في ذلك.

6. اضغط على حفظ.

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