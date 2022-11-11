تعليم شرق غزة ينظم الملتقي التاريخي "تصريح بلفور 105 كي لا ننسى"

غزة-الرأي

نظمت لجنة مبحث الدارسات التاريخية في مديرية التربية والتعليم شرق غزة الملتقي التاريخي "تصريح بلفور 105 كي لا ننسى" في الذكري ال105 لوعد بلفور المشؤوم

وحضر فعاليات الملتقي الذي عقد في مركز التدريب التربوي أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة ,د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية ,أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ,أ.حمدي أبو ليلة رئيس قسم الجغرافيا في جامعة الأقصى بغزة ,مشرفو لجنة الدراسات الاجتماعية والمنظمي للفعالية أ. علاء قويدر, أ. محمد المملوك ,أ. اعتماد سكيك , وعدد من معلمي ومعلمات مبحث الدارسات الاجتماعية , وأولياء الأمور.



وتمحور اليوم الدراسي في خمس أوراق عمل تضمنت الحديث فيها عن وعد بلفور , والتوصيات التي خرج فيها الملتقي.



بدوره، أكد نور الدين على أهمية عقد مثل هذه الملتقيات الفعالة التي تفيد في توعية الطلبة نحو تاريخهم وتعزيز صمودهم , مفيداً أن وعد بلفور سينهار بانهيار الاحتلال وتصبح العودة اقرب، مشيدا بقسم الإشراف التربوي ولجنة مبحث الدارسات على الأنشطة المميزة التي يعقدونها خدمة للطلبة , موجه شكره للقائمين انجاح الملتقي الدراسي.



من جانبه، بين عطا الله أن قسم الاشراف أوعز لكافة المشرفين بمختلف تخصصاتهم التربوية بتقديم المقترحات للأنشطة والفعاليات التي تخدم القضية والثوابت الفلسطينية , مضيفاً أن هذا الملتقي جاء بعد تكاتف الجهود والتعاون بين مشرفي ومعلمي المبحث.



بدوره أثنى عامر على أورق العمل المقدمة في الملتقي ,والتي تدل على عمق التفكير لدي الباحثين وحرصهم علي خدمة قضيتهم من خلال تناولهم المواضيع المميزة المهمة.

وفي محاور الملتقي قدمت المعلمة أسماء مشتهي ورقة العمل والتي حملت عنوان "اختيار فلسطين وطناً قومياً لليهود" تحدثت فيها المساحة الجغرافية لفلسطين والتميز الجغرافي لها والذي اطمع المحتل فيها , والأسباب الجغرافية التي جعلت المحتل نصب أعينه عليها.



وقدم الدكتور ـحمد بارود ورقته بعنوان "الارهاصات التاريخية لتصريح وعد بلفور" وتناول فيها دور الحكم العثماني في منع احتلال فلسطين والاغراءات الأجنبية التي قدمت له . إضافة لحديثه عن الحرب العالمية الأولي ودورها في وعد بلفور.



فيما قدمت الباحثة فهيمة دلول ورقتها بعنوان "تحليل نص تصريح بلفور" وتحدثت فيها عن الألفاظ المكتوبة في التصريح والأبعاد لكل جملة كتبت.



وقدم الدكتور علي مهاني ورقته العلمية بعنوان "المكاسب الصهيونية والبريطانية من تصريح بلفور" متحدثاً فيها عن المكاسب الأوروبية التي منها حل مشكلة اليهود في أوروبا وتجمعيهم في فلسطين وتمكينهم في جوانب عدة للحياة بفلسطين وتمزيق الوطن العربي.



وتطرقت المعلمة أماني عطا الله في ورقتها عن "الموقف القانوني من تصريح بلفور" وهو عدم شرعية قانونية التصريح لأنه مخالف لقواعد القانون الدولي

