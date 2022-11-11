لجنة الطوارئ في بلدية غزة تتفقد برك تجميع مياه الأمطار في المدينة

غزة-الراي

تفقدت لجنة الطوارئ في بلديةغزة برك تجميع مياه الأمطار في المدينة والمناطق المنخفضة والساخنة للتأكد من سلامتها، ضمن جهودها في معالجة آثار المنخفض الجوي الذي تعرضت له المدينة.



وشملت الجولة بركة الشيخ رضوان و شارع النفق و مخيم الشاطئ و العديد من المناطق الساخنة والتي تأثرت بفعل المنخفض.



وكانت قد حددت لجنة الطوارئ عدة مناطق ساخنة قبل بدء موسم الشتاء، وركزت الأعمال فيها للحد من المشاكل المتوقعة، كونها المناطق الأكثر تحديًا خلال تساقط الأمطار، محذرة من إمكانية حدوث إشكاليات فيها خلال فصل الشتاء.

واهابت بلدية غزة بضرورة اتباع إرشادات التعامل مع المنخفضات الجوية، والاتصال على رقم الطوارئ 115 في حال حدوث أي طارئ.

