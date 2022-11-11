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6 عمليات إطلاق نار بالضفة المحتلة خلال 24 ساعة الماضية

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:57

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سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إصابة في صفوف الاحتلال، و6 عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوتين ناسفتين وإطلاق زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

كما سجلت 8 عمليات تحطيم مركبات مغتصبين، و8 محاولات تصدٍّ للمغتصبين، واندلاع المواجهات في 17 نقطة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في حارة السعدية، وسلوان، وألقى الشبان الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال، في حين اندلعت مواجهات في سنجل ويبرود والبيرة وبيت إيل والنبي صالح في رام الله.

أما في جنين، فأطلق مقاومون النار على حاجز موفودوتان وجبع وحلبوت وحاجز الجلمة، كما اندلعت مواجهات في مخيم جنين.

واندلعت مواجهات في نابلس، وألقى الشبان الحجارة، وتصدوا للمغتصبين، وحطموا مركباتهم في حوارة.

وشهدت قلقيلية عمليات إلقاء حجارة وتصدٍّ للمغتصبين وتحطيم مركباتهم، ما أدى لإصابة مستوطِنة، قرب مغتصبة ألفيه منشيه، وجينصافوط.

كما سجلت عزون وتقوع في بيت لحم، والزبيدات في أريحا عمليات إلقاء حجارة وتحطيم لمركبات المغتصبين.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل، كما تصدوا للمغتصبين، وألقوا الحجارة قرب مغتصبة غوش عتصيون، في حين حطموا مركبات المغتصبين في العروب.

وفيما يخلص العمليات النوعية، فقد سجلت الضفة إصابة مغتصبة بالحجارة وتحطيم مركبتها بالقرب من مغتصبة ألفيه منشيه في قلقيلية، ورشق مركبات مغتصبين بالحجارة وتحطيمها في بلدة عزون وجينصافوط.

كما شهدت اشتباكات متكررة وإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين، وإطلاق النار خلال انسحابها باتجاه معبر الجلمة وجلبوع وحاجز موفودوتان وبلدة جبع، وإلقاء زجاجة حارقة باتجاه سيارة لحارس أمن للمغتصبين في حي اللوزة بسلوان.

وسجلت الضفة عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال بالقرب من بلدة بيت أمر في الخليل، واستهداف مركبات المغتصبين بالحجارة على طريق غوش عتصيون، وإلقاء عبوة ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في قرية النبي صالح بمدينة رام الله، وتحطيم مركبتين للمغتصبين بالقرب من بلدة الزبيدات في أريحا، وبالقرب من بلدة تقوع في بيت لحم، وبلدة حوارة بمدينة نابلس.

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