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3 شهداء و244 عملاً فدائياً في الضفة خلال أسبوع

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

تواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث قتل خلالها مستوطن وأصيب عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين فيما استشهد 3 فلسطينيين.

وفي الفترة الممتدة من 4-11-2022 حتى 10-11-2022، وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 3 مواطنين، ومقتل مستوطن وإصابة 3 جنود ومستوطنين.

وأحصى "معطى" 244 عملاً مقاوماً بينها 25 عملية إطلاق نار، ومحاولة طعن، و13 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

كما رصد 76 عملية إلقاء حجارة، و26 صد لاعتداءات المستوطنين، و86 نقطة مواجهة، و16 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم "رأفت عيسة من بلدة صانور في جنين، والشاب محمد حشاش من مخيم بلاطة في نابلس، ومصعب محمد نفل من المزرعة الشرقية في رام الله".

وأعلن يوم الثلاثاء، عن مقتل المستوطن الذي أصيب في 25-10 الماضي في عملية طعن بقرية الفندق قضاء قلقيلية، والتي نفذها الأسير الشاب يونس هيلان من قرية حجة؛ وهو طالب بكلية الهندسة بجامعة النجاح الوطني.

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