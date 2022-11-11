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60 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:22

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أدى نحو 60 ألف مُصل، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك ، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 60 ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث احتشدوا في رحابه منذ ساعات الصباح الأولى لإداء الصلاة فيه

ويُشار إلى أنه أدى ألاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

هذا وقد دعت العديد من الهيئات المقدسية في وقت سابق لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك من أجل التصدي لمخططات المستوطنين الخبيثة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى.

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