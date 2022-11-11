الصحة: انقاذ مريض من جلطة قلبية حادة بعملية نوعية

غزة- الرأي:

نجح فريق قسم قسطرة القلب بمجمع الشفاء الطبي بقيادة د .محمد حبيب وبمشاركة د. ماجد الشناط ود.أكرم حسونة ود .محمد حلس باجراء عملية قسطرة لفتح شريان الدماغ الأوسط الأيسر وفتح الشريان التاجى الأيسر لمريض يعانى من جلطة قلبية حادة وهبوط فى الدورة الدموية ( ضغط الدم 60/30 مم زئبق)، والذى أعقبها حدوث سكتة دماغية حادة أدت الى شلل كامل فى الجانب الأيمن من الجسم ومشاكل فى النطق وشلل فى الوجه واضطراب فى مستوى الوعى وحركات لا ارادية متكررة.

وفى التفاصيل،يوضح د.حييب أن الفريق قام بتخدير المريض للسيطرة على حالة اللاوعى الموجودة و فتح شريان الدماغ الأيسر الأوسط بشكل سريع ومن ثم فتح الشريان التاجى الأيسر باستخدام البالون وتركيب دعامة دوائية واعطاء الأدوية التي تحافظ على ارتفاع ضغط الدم الشريانى.

ولفت إلى أن المريض مكث لمدة أربعة أيام فى العناية المركزة ومن ثم لثلاثة أيام أخرى فى قسم القلب وقد غادر المستشفى في اليوم الثامن بحالة صحية ممتازة.

يذكر أن حالات الجلطة الدماغية والجلطة القلبية تعتبر من أهم الأسباب التي تؤدى الى الوفاة على مستوى العالم, وحوث الجلطتين في نفس الوقت لدى المريض يعتبر من الحالات النادرة جدا على مستوى العام ويصاحب نسبة وفاة بنسبة 50%وتزداد نسبة الوفاة اذا حدث هناك فشل في الدورة الدموية حيث تصل الى اكثر من 70%.

وتشير الأبحاث العلمية الحديثة الى أن جميع الحالات المشابهة التي تم توثيقها الى الان على مواقع البحث العلمى هي 44 حالة فقط، وأن القسطرة القلبية والدماغية بشكل عاجل لم تجرى الا ل 7 حالات فقط منهم.

وتشير تقارير وزارة الصحة الفلسطينية الى أن أمراض القلب تشكل 25-29 % من نسبة الوفيات وان الجلطة الدماغية تشكل 12% من نسبة الوفيات في فلسطين, وأن وزارة الصحة فى قطاع غزة بدات بعلاج الجلطة الدماغية عن طريق حقن عقار الالتبلاز واجراء قسطرة علاجية عاجلة للدماغ خلال 6 ساعات من بداية الاعراض في شهر نوفمبر من العام 2021م .

بدوره، شكر د.محمد حبيب د .جهاد حماد رئيس اقسام العناية على التعاون المشترك ود. رافت لبد مدير أقسام الباطنة ود.محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي على الدعم في مجال انقاذ الحالات المعقدة والتي لا تجرى الى الان على مستوى الوطن الا في مجمع الشفاء الطبي.

كما وجه شكره للدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة على توفير مستهلكات القسطرة العلاجية والداعم الدائم والمتواصل من لتطوير خدمات القسطرة الدماغية في قطاع غزة.