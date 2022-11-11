"حماس": القدس خط أحمر والأقصى صاعق تفجير كبير

نظمت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " اليوم الجمعة في مدينة غزة، وقفة تضامنية نصرة لمدينة القدس والمسجد الأقصى وانتصارًا للمقاومين في الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت المسيرة من بعد صلاة الجمعة مباشرة صوب ساحة ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، بمشاركة حشد جماهيري واسع، وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وحمل المشاركون لافتات، ورددوا هتافات تناصر المقاومين في الضفة وتساند مدن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وقال القيادي في الحركة ماهر صبرة خلال كلمة له: "نقف اليوم هنا في غزة من أجل القدس والأقصى، ومن أجل قبلتنا ومن أجل قضيتنا وهدفنا الكبير فلسطين كل فلسطين والأقصى والقدس.

وأكد صبرة أن الاحتلال يظن أنه بإمعانه وإجرامه وظلمه في الأقصى أنه يستطيع أن ينتزع حب فلسطين من قلوبنا وحقنا الثابت في فلسطين والأقصى.

وأضاف صبرة: "نقف اليوم لنقول للعدو المجرم إن القدس خط أحمر، وإن الأقصى هو صاعق تفجير كبير ليس على أرض فلسطين فقط؛ بل في كل جنبات هذه الأمة، قائلا للمحتل المجرم الذي يمعن في إجرامه كل يوم باقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى: إن هذا المسجد هو محط أنظار أكثر من مليار ونصف المليار من المسلمين، ونحن أهل فلسطين رأس الحربة في الدفاع عنه".

ووجه رسالة للاحتلال: "أيها العدو المجرم قد أخرجت في انتخاباتك الأخيرة أسوأ ما لديك من متطرفين وأعداء الإنسانية، نؤكد أن شعبنا يخرج أيضًا أطهر ما لديه من أبطال وأحرار يحافظون على مقدساتنا".

وشدد صبرة على أن شعبنا قوي بحقه وإيمانه وحقه الثابت في القدس والأقصى وفي كل ذرة من ذرات فلسطين، مؤكدًا أن غزة يدها على الزناد، ولن تبرح الميدان.

وذكر أن غزة ما وضعت يومًا السلاح؛ ونقول لأبطالنا في الضفة والقدس أنتم اليوم عنوان الصراع وأبطال ميدان المقاومة، أنتم عنوان البطولة اليوم أنتم أشراف فلسطين".

ووجه صبرة رسالة للمقاومين بالضفة الغربية المحتلة: "إن ثقتنا بكم كبيرة، وإن انطلاقكم وانتفاضكم في وجه المحتل غضبة لله أولا ثم لفلسطين والقدس والأقصى".

وذكر صبرة أن أبطال عرين الأسود سطروا مشهدًا رائعًا من مشاهد الوحدة لفلسطين كل فلسطين، لقد أوجدتم أملاً كبيرًا لشعبنا.

وختم برسالة: "لأبطالنا في الأجهزة الأمنية أولئك الأحرار، نقول لهم لا تقيدوا أنفسكم بما قيدت به قيادتكم من التنسيق الأمني؛ عودوا وانتموا لشعبكم وقضيتكم".