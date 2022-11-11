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إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:38

الضفة المحتلة-الرأي:

 أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في الفخذ، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وذكرت أن مسيرة اليوم انطلقت وفاء لروح الشهيد المؤسس أبو عمار، بمشاركة المئات من أبناء القرية يتقدمهم أشبال وزهرات حملوا صور الشهيد، ورددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية، استمرارا لمسيرته النضالية.

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