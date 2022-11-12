جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار مقابل 3.41 شيكل
سعر صرف اليورو مقابل 3.54 شيكل
سعر صرف الدينار مقابل 4.82 شيكل
سعر صرف الجنيه مقابل 0.18 شيكل
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12 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:02
غزة - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار مقابل 3.41 شيكل
سعر صرف اليورو مقابل 3.54 شيكل
سعر صرف الدينار مقابل 4.82 شيكل
سعر صرف الجنيه مقابل 0.18 شيكل
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