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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:02

غزة - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت على النحو التالي:

 

سعر صرف الدولار مقابل 3.41 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل 3.54 شيكل

سعر صرف الدينار مقابل 4.82 شيكل

سعر صرف الجنيه مقابل 0.18 شيكل

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