غزة - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت على النحو التالي:

سعر صرف الدولار مقابل 3.41 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل 3.54 شيكل

سعر صرف الدينار مقابل 4.82 شيكل

سعر صرف الجنيه مقابل 0.18 شيكل