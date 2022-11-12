نقص فيتامين أ يؤدى لضعف المناعة... أين تجده ؟

تعتبر الفيتامينات من العناصر الغذائية الأساسية التي تحافظ على صحة أجسامنا من خلال تعزيز النمو الصحي وعمل خلايانا، معظم الفيتامينات قابلة للذوبان في الماء، وبالتالي يتم طردها من الجسم مما يجعل من الضروري تضمين هذه الفيتامينات في نظامنا الغذائي اليومي، فيتامين (أ) هو أحد الفيتامينات الأساسية التي يجب استهلاكها كل يوم لتجنب التسبب في نقصه، وإليك ما يفعله نقص فيتامين أ بصحتنا وما هي الأطعمة التي يجب تناولها، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

أعراض نقص فيتامين أ

فيتامين (أ) مهم للعمل الصحي لأعيننا وجهاز المناعة والجهاز التناسلي

1. البصر:

تعتبر المشاكل المتعلقة بالرؤية من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين أ، قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين أ أن عيونهم تصبح جافة جدًا في البداية، قد يؤدي ذلك إلى تلف القرنية وشبكية العين، يحدث العمى الليلي أيضًا بسبب نقص فيتامين أ.

2. الالتهابات المتكررة:

يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا جدًا في وظيفة المناعة، من المرجح أن يعاني الشخص المصاب بنقص فيتامين (أ) من التهابات متكررة ، حيث لا يمكنه محاربة هذه العدوى بسهولة مثل أي شخص سليم.

3. مشاكل الجلد:

يمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (أ) أن يلاحظوا أيضًا مشاكل في جلدهم، يمكن أن تجف بشرتهم أو تعاني من الحكة والقشور، قد يعاني البعض من مشاكل مماثلة مع شعرهم وفروة رأسهم أيضًا.

4. الخصوبة:

يلعب فيتامين أ دورًا في الإنجاب وقد يؤدي نقصه إلى العقم وصعوبة الإنجاب.

5. توقف النمو:

فيتامين (أ) يلعب دوراً في نمو وإنتاج الخلايا السليمة، قد يؤدي عدم تناول ما يكفي من هذا الفيتامين إلى تأخير النمو أو يتسبب في إصابة الأطفال بتقزم النمو أو إبطاء نمو العظام.

الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي لمحاربة نقص فيتامين أ:

1. الخضرلوات



الخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ أو البروكلي والفلفل هي مصدر غني جدًا بفيتامين أ .

2. خضراوات حمراء وبرتقالية وصفراء

الأطعمة مثل الطماطم والجزر والبنجر وقرع العسل والبطاطا الحلوة تحتوي على مادة مغذية تسمى بيتا كاروتين ، وهي المسؤولة عن اللون الأحمر أو البرتقالي لهذه الخضار ، وهي مقدمة لفيتامين أ، ومن المعروف أن الجزر مفيد لرؤيتنا وهو عرض من أعراض نقص فيتامين أ.

3. الفواكه البرتقالية والصفراء

الفاكهة صحية للغاية وتحتوي على نسبة جيدة من الماء والفيتامينات والمعادن، الفواكه مثل البرتقال والمانجو والشمام والبابايا والمشمش المجفف هي مصدر غني بفيتامين أ ويجب تضمينها في نظامك الغذائي.

4. منتجات الألبان

يمكن أن تساعد منتجات الألبان مثل الحليب والبيض أيضًا في محاربة نقص فيتامين أ.