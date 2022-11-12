لا تتجاهله.. التجشؤ المستمر يسبب هذه الأضرار الصحية

هل تعاني من التجشؤ المستمر أو التجشؤ أكثر من المعتاد؟ أو تشعر بالامتلاء عند تناول الطعام؟، ربما هو عسر الهضم، أو شيء أكثر خطرا، وفقًا لدراسات مختلفة.

ما هو التجشؤ وما أسبابه؟



وفقًا لـ Healthline ، فإن التجشؤ هو عملية إطلاق الهواء من المعدة عبر الفم، يحدث ذلك عندما يفسح الجسم مساحة للجهاز الهضمي عن طريق التخلص من الهواء الزائد.

يحتوي الهواء الذي تطلقه على الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين، يقول الأطباء إن التجشؤ غالبًا ما يكون مصحوبًا بالانتفاخ وعدم الراحة.

يحدث هذا بشكل أساسي عندما:

تتناول الأكل بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم

الشرب بسرعة كبيرة أو بكثرة

الإكثار من شرب المشروبات الغازية

التدخين

مضغ علكة

تشمل الأسباب المعتادة للتجشؤ ما يلي:

يعتقد خبراء الصحة أن التجشؤ يمكن أن يحدث بشكل رئيسي بسبب التهاب المعدة ويحدث الارتجاع الحمضي عندما يتدفق حمض المعدة إلى الحلق ، مما يسبب ألمًا شديدًا حارقًا وحرقة في المعدة.

مرض الجزر المعدي المعوي أو ارتجاع المريء هو سبب آخر للتجشؤ وهو مشكلة ارتجاع مزمن، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي ارتجاع المريء إلى مضاعفات خطيرة مثل سرطان المريء.

كيف يسبب التجشؤ السرطان؟



يعتقد الأطباء أن التجشؤ المفرط، الذي يصبح مزمنًا مع مرور الوقت، يمكن أن يسبب مضاعفات صحية خطيرة مثل السرطان.

على الرغم من أن التجشؤ المفرط وحده لا يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالسرطان، إلا أنه يسبب ألمًا وتورمًا في المريء إلى جانب التهاب جرثومة المعدة.

يمكن للعدوى، إذا تركت دون علاج، أن تسبب خطر الإصابة بقرحة المعدة والسرطان، حسب موقع WebMD تعد الحلزونية البوابية " جرثومة المعدة"، هي أقوى عامل خطر معروف للإصابة بسرطان المعدة.

الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه لها بسبب التجشؤ الزائد:



ضعف الشهية أو انعدامها مما يؤدي إلى فقدان الوزن

ألم مستمر في المعدة وانزعاج

دائما الشعور بالشبع

الحرقة المزمنة وعسر الهضم

الغثيان والدوخة

التقيؤ دم

تورم في المعدة

من أجل تشخيص الحالات، قد يطلب طبيبك إجراء فحص بالأشعة المقطعية أو التنظير الداخلي.