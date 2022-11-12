كيفية نقل الملفات بين أيفون وماك باستخدام AirDrop

يعمل النظام الخاص بمنتجات أبل بشكل جيد عندما تكون فيه، ويعد استخدام iMessage على جهاز أيفون والمتابعة من حيث توقفت على جهاز ماك الخاص بك أمرًا رائعًا ويمكن أن يكون مفيدًا إلى حد ما، ومع ذلك، ربما تساءلت عن كيفية قيامك بهذه التجربة عن طريق مشاركة الملفات بين أيفون وماك، وهى ما نقدمها لك باستخدام AirDrop، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

خطوات استخدام AirDrop

تعد طريقة استخدام AirDrop فعالة لمشاركة الملفات بسرعة بين أيفون وماك، فبمجرد تمكين AirDrop على أجهزة أبل الخاصة بك، يمكنك مشاركة الملفات ببضع ضغطات.

كيفية نقل الملفات من أيفون إلى ماك

1. افتح الملف الذي تريد مشاركته واضغط فوق رمز المشاركة - أيقونة المربع مع سهم يشير لأعلى.

2. اضغط على أيقونة ماك إذا كنت تراها أو أيقونة AirDrop.

3. في القائمة التالية، حدد جهاز ماك الخاص بك لبدء نقل الملف.

كيفية نقل الملفات من ماك إلى أيفون

1. اضغط بزر الماوس الأيمن فوق الملف الذي تريد مشاركته.

2. في القائمة التي تظهر، مرر مؤشر الماوس فوق "مشاركة" واضغط فوق AirDrop.

3. اضغط فوق أيفون المستلم من القائمة لإرسال الملف.

4. اضغط فوق تم.





