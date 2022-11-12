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خلال الأسبوع الماضي

"المعابر "إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:43

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غزة-الرأي 

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (6-11 نوفمبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10797 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10981 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 10553 مواطناً و164 أجنبياً، و80 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10799 مواطناً، و129 أجنبياً، و50 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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