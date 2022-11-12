"الداخلية "تؤمن "مسيرًا كشفيًا" في ذكرى رحيل الرئيس عرفات

غزة-الراي

أمّنت الأجهزة الشرطية والأمنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الجمعة، مسيرًا كشفيًا نظمته حركة فتح -التيار الإصلاحي- في الذكرى الـ 18 لوفاة الرئيس "عرفات".

وانطلق المسير الكشفي من مفترق السرايا وسط مدينة غزة، باتجاه شارع الشهداء، وصولاً إلى بيت الرئيس الراحل أبو عمار غرب مدينة غزة.

وصاحب المسير انتشار لقوات الأمن والشرطة في الشوارع التي مر منها المسير الكشفي، وذلك لتسهيل حركة المركبات والمواطنين، ومنع الازدحام.

ودأبت وزارة الداخلية والأمن الوطني على تأمين ومساندة جميع الفعاليات الوطنية والشعبية والمهرجانات التي تنظمها جميع الفصائل والقوى الوطنية في محافظات قطاع غزة.

ويوافق الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، ذكرى رحيل الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي توفي عام 2004.