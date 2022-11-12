العمل تُشارك بيوم التوظيف والحفل الختامي لبرنامج "تميز" الموسم السابع

غزة-الراي

شاركت الإدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل في اختتام فعاليات يوم التوظيف والحفل الختامي لبرنامج تميز المقام على أرض جامعة فلسطين، والممول من الاتحاد الأوربي والمنفذ من منتدى شارك الشبابي وهيئة المستقبل للتنمية في قطاع غزة.



ومثل الوزارة كلاً من المهندس أحمد النجار نائب مدير عام التدريب المهني والأستاذ إسماعيل قنن رئيس قسم التوجيه والإرشاد المهني والمهندس محمد الميناوي رئيس قسم الترخيص للمراكز المهنية الخاصة.



وحضر الحفل العديد من الشخصيات الاعتبارية ومدراء الهيئات والجامعات الفلسطينية والمراكز المهنية، ولفيف من الطلبة في إطار مشاركتهم بإقامة الحفل الختامي لأنشطة برنامج تميز في موسمه السابع ويوم التوظيف لدمج الشباب الخريجين في سوق العمل الفلسطيني.



بدوره، رحب م. النجار بالحضور، شاكراً جهود القائمين على البرنامج الشبابي، مؤكداً أن وزارة العمل تدفع بعجلة التنمية مع كافة مؤسسات المجتمع المدني.



وقال:" إن الإبداعات الطلابية لابد أن تتبلور من خلال التدريبات والأنشطة اللامنهجية بقيادة مدربين أكفاء؛ مضيفاً أن التعاون الوثيق بين الوزارة وجميع المؤسسات الثقافية والشبابية يتخللها رسالة تعكس عمق الترابط بين أفراد المجتمع الفلسطيني لتكريس الجهود فيما يثمر من صمود الطلبة الفلسطينيين ويسجل قصص نجاح تقدم للعالم أجمع.



ومن الجدير ذكره، أنه تم عمل مقابلات وظيفية للطلبة من قبل العديد من الشركات والمؤسسات لاختيار الخريجين المتميزين وإلحاقهم في فرص عمل، وذلك في إطار يوم التوظيف الذي أقيم في جامعة فلسطين حيث التقى أصحاب العمل بطلبة برنامج تميز، اسهاماً منهم في إيجاد فرص عمل للطلبة وإلحاقهم في الوظائف المناسبة.



واستهدف البرنامج 65 متدرب ومتدربة من مراكز التدريب المهني، 16خريج منهم حصلوا على فرص تدريب بأجر 150$ لمدة ثلاث شهور في مؤسسات القطاع الخاص.

