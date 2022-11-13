بلدية غزة تواصل معالجة تداعيات المنخفض الجوي الأخير

غزة- الرأي

واصلت طواقم لجنة الطوارئ في بلدية غزة أعمالها في معالجة تداعيات وآثار المنخفض الجوي الذي تعرضت له المدينة الأسبوع الماضي، واستعداداً للمنخفض الجديد.

وذكرت لجنة الطوارىء أن الطواقم أخرجت كميات كبيرة من النفايات والأوساخ والأتربة من مصارف مياه الأمطار بعد أن جرفتها السيول باتجاه المصارف وتسببت بانسداد الشبكات.

وأهابت لجنة الطوارئ بالمواطنين الكرام الحفاظ على النظافة العامة وعدم القاء النفايات بشكل عشوائي حتى لا تنجرف مع مياه الأمطار وتتسبب بإغلاق المصارف.

ودعت اللجنة المواطنين بالالتزام بتعليمات وارشادات البلدية للتعامل مع المنخفضات الجوية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم وعدم اغلاق مصارف مساه الامطار او العبث بأغطية مناهل الصرف الصحي.