القطب الشمالي سيفقد ستاره الجليدي في الأعوام العشرة المقبلة

يتوقع أن يفقد المحيط المتجمد الشمالي في أشهر الصيف درعه الجليدي، وسيحدث ذلك في الأعوام العشرة المقبلة.

جاء ذلك، في تقرير عن حالة بيئة الجليد نشره فريق من العلماء عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الـ27 الخاص بالتغيرات المناخية.

ويرى الأخصائيون أن الاختفاء السريع للجليد سيؤدي إلى تسارع عملية الاحترار العالمي، إذ إن المحيط المتجمد الشمالي الخالي عن الجليد سيبدأ في امتصاص الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن منطقة القطب الشمالي تسخّن الآن أسرع بمقدار 4 أضعاف من مناطق العالم الأخرى، وقد تتسبب موجات الارتفاع القياسي للحرارة القادمة من الأنتاركتيكا عواقب كارثية بالنسبة إلى المناطق الساحلية للأرض.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن الأستاذة في جامعة ماساتشوستس الأمريكية جولي بريغام غريتا قولها:" لا نستطيع أن نفعل أي شيء بهذه الظاهرة لأن خطواتنا التي اتخذناها سابقا كانت خاطئة عندما سمحنا بإحماء المنظومة الجليدية".

يذكر أن عالم المناخ الألماني، يوهان روكستريم، كان قد افترض في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية أن هجرة جماعية من بعض مناطق الأرض ستبدأ بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ولم يستبعد أن تتحول تلك المناطق إلى أراض غير مأهولة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا