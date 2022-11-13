قذيفة صاروخية من لامبارد مع تشيلسي فى شباك توتنهام

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

مواجهات تشيلسى وتوتنهام فى ديربى لندن دائما ما تحفل مباريات الفريقين بالأهداف الرائعة، ومن ضمن هذه الأهداف هو الهدف الشهير لأسطورة البلوز السابق فرانك لامبارد الذى أحرزه فى مواجهة الفريقين عام 2011 بكأس الاتحاد الإنجليزى.

التقي تشيلسي وتوتنهام وقتها على ملعب "وايت هارت لين" معقل السبيرز، وانتهت بفوز عريض للبلوز بنتيجة 5-1، وقد أحرز لامبارد هدفا لا ينسى فى تلك المباراة وهو الهدف الرابع الذى جاء فى الدقيقة 81 من عمر المباراة.

من ركلة حرة مباشرة، أطلق لامبارد صاروخا مدويا على طريقته الشهيرة، لتذهب الكرة على يسار الحارس الذى فشل فى إخراجها بسب قوتها.