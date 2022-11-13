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ماسك يحذر من إفلاس "تويتر"

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:40

ماسك يحذر من إفلاس "تويتر"
ماسك يحذر من إفلاس

حذر المدير التنفيذي الجديد لـ"تويتر" إيلون ماسك موظفي الشركة، من "خطر الإفلاس" إذا لم يتمكن من تحقيق عائدات مالية أكبر للشركة، وذلك وسط موجة استقالات لكبار الموظفين في الموقع.

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ونقلت "بلومبيرغ" عن شخص مطلع على المحادثات قوله، إن ماسك أصدر تحذيرات للموظفين بشأن وضع الشركة، ودعاهم إلى الاستعداد للعمل لمدة 80 ساعة في الأسبوع، كما ألغى العديد من الامتيازات في المكاتب، على غرار الأكل المجاني، كما منع العمل عن بعد.

وقال ماسك للموظفين: "إذا كنتم لا تريدون القدوم للمكاتب، فاستقالتكم مقبولة".

ونقلت "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين قولهم إن اثنين من كبار المديرين التنفيذيين، الذين بقوا في فريق القيادة الجديد لماسك، قررا الاستقالة.

وجاءت هذه التحذيرات، وسط بداية مضطربة لماسك على رأس الشركة، إذ قام خلال أسبوعين من توليه القيادة، بفصل نصف موظفي "تويتر"، وأقال معظم كبار المديرين التنفيذيين.

المصدر: "بلومبيرغ"

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