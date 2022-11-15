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لجنة حضانات قطاع غزة تنظم أمسية علمية للوقاية من فيروس RSV

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:18

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غزة-الراي 

نظمت لجنة حضانات قطاع غزة GNN أمس السبت، أمسية علمية حول الوقاية من فيروس RSV خاصة بالمواليد الخدج، وذلك بحضور رؤساء أقسام الحضانة في المستشفيات مقدمة الخدمة وكوادرها.

وأكدت د.شيرين عابد رئيس قسم حضانة مستشفى النصر للأطفال على أهمية الوقاية من فيروس RSV والذي يصيب الجهاز التنفسي للأطفال ويسبب فشل في التنفس للمواليد الخدج لافتة الى الشروط الواجب لإعطاء الأطفال هذا اللقاح.

من جانبه، أوضح د.عزالدين قوتة استشاري أول لحديثي الولادة من بريطانيا أهمية الوقاية من الالتهابات الفيروسية للمواليد الخدج والسياسة المتبعة في بريطانيا لإعطاء اللقاح.

وفى نهاية الأمسية، أوصى د.نبيل البرقونى رئيس لجنة حضانات قطاع غزة بعمل سياسة واضحة للوقاية من فيروس GSV وأهمية التطعيم باللقاح اللازم للمواليد الخدج وذلك بعد اعتماد السياسة من وزارة الصحة.

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