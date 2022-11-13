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نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير المعتقل" عبد الله"

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:59

طولكرم- الرأي

حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية عن مصير الفتى المعتقل عبد الرحمن هاني عبد الله (17 عامًا) من مخيم نور شمس في طولكرم في الضفة المحتلة.

وأوضح النادي أن الفتى المعتقل عاني من سنوات من الإصابة بسرطان الدم “اللوكيميا” وهو بحاجة إلى متابعة صحيّة حثيثة، وفحوص دورية.

وأضاف أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت الفتى عبد الرحمن عبد الله في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وذلك خلال زيارته لشقيقه الأسير أشرف عبد الله في سجن “مجدو” والمعتقل منذ ثلاثة شهور.

وأفاد النادي أن جلسة محكمة ستُعقد اليوم له في محكمة سالم العسكرية، مطالبًا بضرورة التدخل من أجل إنهاء اعتقاله، ليتسنى له متابعة علاجه.

جدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من اعتقال الأطفال والقاصرين خلال شهر تشرين الأول المنصرم، حيث سُجلت 119 حالة اعتقال، كان من بينهم جرحى، ومرضى.

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