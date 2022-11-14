الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت من بيتونيا غربي رام الله، 3 مواطنين هم: المحرر أكرم سلمة، وطارق العمواسي، وأنس حسونة.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت المواطن أحمد زماعرة، ونجله إبراهيم، والشاب محمد أبو جعفر من بلدة حلحول شمال الخليل.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سعيد الشاويش، و3 من أبنائه هم عبدالله، وحمزة، وأحمد، وجميعهم من سكان باب حطة، إلى جانب الشاب رائد العمواسي من بلدة عناتا، والشاب محمود الجولاني.