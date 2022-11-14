الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.