طالبان من خان يونس يشاركان في مسابقة الروبوت العالمي بألمانيا

غزة- الرأي



غادر عضوا فريق"عائلة الابتكار" الطالبان إبراهيم سعيد أبو الروس من مدرسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وشقيقته ملك سعيد أبو الروس من مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات بمديرية تعليم خانيونس مع والدهما المهندس سعيد أبو الروس قطاع غزة عبر معبر رفح للسفر إلى دولة ألمانيا، وذلك للمشاركة في مسابقة الروبوت العالمية "مبتكروا المستقبل" التي ستُعقد في مدينة دورتموند الألمانية.

وكان الطالبان قد فازا في مسابقة الوزارة في الذكاء الاصطناعي والمشاريع العلمية عن مشروعهما روبوت الحديقة المنزلية بإشراف والدهما الذي يعمل في مجال الهندسة بكلية دير البلح التقنية الحكومية.

حيث سيشاركون مع فريق من الضفة الفلسطينية في المسابقة التي ستُنظم في 17- 19 نوفمبر الحالي.

فيما تابع وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت مراحل تأهلهم، كما عمل على تسهيل إجراءات سفرهم وتابعهم حتى اجتيازهم المعبر وصولاً للأراضي المصرية.

كما تمنى وكيل الوزارة الفوز لهم وللفريق الطلابي الفلسطيني في هذا المحفل الدولي الكبير.

وتُسجل مشاركة طلبة من المدارس الحكومية بغزة في مسابقة ألمانيا إنجازاً مهماً لوزارة التعليم وكافة المنتسبين لها كونهم يُنافسون أقرانهم بما لديهم من إمكانات ومقدرات في مسابقات عالمية كبرى لرفع علم فلسطين في المحافل الدولية.

