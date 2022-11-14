وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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14 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:58
غزة - الرأي
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن بدء صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم الإثنين.
وقالت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" إن الصرف سيبدأ الساعة الحادية عشر صباحا عبر كافة فروع بنك البريد.
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