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الاحتلال يهدم مسكنين في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:46

الخليل – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مسكنين في بلدة ترقوميا، شمال غرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة ترقوميا سليمان جعافرة، إن قوات الاحتلال داهمت بآلياتها الثقيلة منطقة الطيبة المحاذية لمستوطنة "ادورا" وهدمت مسكنين تعود ملكيتهما للشقيقين ابراهيم وعبد القادر يحيى الجعافرة.

وأضاف أن أصحاب هذه الأراضي يملكون اوراق إثبات ملكية لأراضيهم، مؤكدين أن هدف الاحتلال هو الاستيلاء على هذه الأراضي، وتوسيع الاستيطان في المنطقة وربط مستوطنتي "تيلم" و"ادورا" المقامتين على اراضي المواطنين وممتلكاتهم.

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