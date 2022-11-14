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خلال تفقد لطابور أركانه..

" أبو راس" يشيد بالعقيدة الأمنية لجهاز الأمن الوطني

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:38

" أبو راس" يشيد بالعقيدة الأمنية لجهاز الأمن الوطني

غزة-الرأي

 أشاد رئيس لجنة الأمن والداخلية بالمجلس التشريعي د. مروان أبو راس بالعقيدة الأمنية لجهاز الأمن الوطني، مثمناً جهودهم في حفظ الأمن وضبط الحدود.

 وقال د. أبو راس خلال تفقده طابور أركان لضباط جهاز الأمن الوطني صباح اليوم، إن الجهاز مؤتمن على الأرض والشعب، ونرفع رأسنا به ونحن على تواصل دائم مع الجهاز من بدايات التأسيس.

 وأضاف د. أبو راس:" نحن جميعاً في خندق واحد وفلسطين كلها لنا ولا نفرق بين شبر منها ولن نفرط في فلسطين، وسنجتث الاحتلال من أرضنا".

????️ وتابع رئيس لجنة الأمن والداخلية بالتشريعي إن أرضنا وشعبنا في أعناقنا أمانة، موجهاً كلمته لضباط الأمن الوطني " أنتم خير من يحفظ الأمانة بقيادتكم المباركة وبعطائكم المتواصل ".

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