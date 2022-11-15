وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة على بعض المناطق وكالة الرأي الفلسطينية "بن غفير" يشترط "إعدام الأسرى" لتشكيل الحكومة وكالة الرأي الفلسطينية منتخب فلسطين لكرة السلة للكراسي المتحركة يصل غزة وكالة الرأي الفلسطينية كهرباء غزة تنظم ورشة عمل مع عدد من الإعلاميين في رفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجرف مساحات من الأراضي الزراعية غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تشرع بتنفيذ برنامج "التثقيف القانوني النقابي" وكالة الرأي الفلسطينية "دلال المغربي الثانوية" تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر عقد جلسة محاكمة للأسيرة المريضة دينا جرادات وكالة الرأي الفلسطينية غانتس ينوي بناء جزء جديد من جدار الفصل شمال الضفة وكالة الرأي الفلسطينية دبلوم متخصص في الإسعاف والطوارئ للدفاع المدني
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة على بعض المناطق

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:02

غزة - الرأي:

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق بين الحين والآخر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدني معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤيا الأفقية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟