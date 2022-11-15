استشهاد المنفذ.. مقتل 3 مستوطنين بعملية طعن ودهس قرب سلفيت

سلفيت – الرأي:

قتل 3 مستوطنين، وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال عملية طعن ودهس نفذها شاب فلسطيني في منطقتين مختلفتين قرب مستوطنة أرئيل ما بين سلفيت ونابلس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد مراد سامي صوف 18 عاماً من قرية حارس، جراء اصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال سلفيت.

وذكرت أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري وحتى صباح اليوم بلغت 198 شهيداً بينهم 52 شهيداً في قطاع غزة

فيما قالت وسائل إعلام عبرية إنه أعلن عن مقتل ثلاثة مستوطنين لاحقًا متأثرين بجروحهم، في حين أن الحالات الأخرى وصفت ما بين متوسطة وخطيرة.

وحسب اعلام الاحتلال فإن الشاب نفذ الهجوم الأول في المنطقة الصناعية لمستوطنة أرئيل ما أدى لإصابة مستوطن بجروح حرجة، والهجوم الثاني وقع عند محطة وقود حيث تم طعن 3 مستوطنين واصابتهم بجروح خطيرة ومتوسطة.

وأشارت إلى أنه وخلال انسحاب المنفذ من المكان بمركبة تعرض لحادث وأصاب مستوطناً بجراح حرجة، فيما تم إطلاق النار عليه فيما بعد نزوله من المركبة.