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غداً صرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين من الأزمات بغزة

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:04

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونيسف في دولة فلسطين، أنها ستباشر بصرف الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة، والذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية.

ويشمل البرنامج توزيع خمس دفعات شهرية، تستهدف 4350 طفلاً ينتمون لـ 1068 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021، وتبلغ قيمة الدفعة مليونا و200 ألف شيقل.

وبإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط التوزيع التابعة لشركة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم غد الأربعاء الموافق 16 تشرين الثاني 2022.

ويطلب من أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية والذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم.

وأكد الطرفان أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية. 

 

 

 

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