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بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال قطاع غزة

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:03

غزة - الرأي:

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة والغاز السام تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الزوارق الحربية الجاثمة داخل بحر محافظة شمال قطاع غزة أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

وأشارت إلى أن البحرية الإسرائيلية فتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين وأجبرتهم على مغادرة البحر.

يذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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