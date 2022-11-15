وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يطلق حملة زيارات لأقسام الإعلام في الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة طفل بحادث دهس برفح وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية 45 من أهالي أسرى غزة يزورون 27 من أبنائهم بـ "نفحة" وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد تبارك عملية الطعن والدهس في سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية حماس: عملية سلفيت تؤكد فشل الاحتلال في منع تمدد المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية غداً صرف الدفعة النقدية الثالثة للأطفال المتضررين من الأزمات بغزة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد المنفذ.. مقتل 3 مستوطنين بعملية طعن ودهس قرب سلفيت
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الجهاد تبارك عملية الطعن والدهس في سلفيت

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:26

غزة - الرأي:

بارك المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين، العملية البطولية التي وقعت في مستوطنة "أرئيل"، في محافظة سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وقال إن هذه العملية البطولية تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني البطل الذي يقدم واجب مقاومة الاحتلال على إمكانات شعبنا الأصيل.

وأكد أن هذه العملية الفدائية داخل مغتصبة أرئيل تؤكد مرة أخرى هشاشه هذا الاحتلال المجرم وتحطم منظومته الأمنية والعسكرية التي تفتك بأبناء شعبنا كل يوم.

كما شدد على أن العملية البطولية اليوم هي رد شعبنا على مواقف وتهديدات قادة اليمين الصهيوني الذين يتبجحون بفوزهم في انتخاباتهم المزعومة، لتقول لهم أن رد شعبنا عليهم بالمزيد من العمل المقاوم المميز.

كذلك أكد أن المقاومة ستبقى مستمرة في الضفة وستظل شوكة في حلق هذا الاحتلال، الذي لن ينعم لا بأمن ولا بأمان على أرضنا الحرة فلسطين.

 

 

 

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟