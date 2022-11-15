الجهاد تبارك عملية الطعن والدهس في سلفيت

غزة - الرأي:

بارك المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين، العملية البطولية التي وقعت في مستوطنة "أرئيل"، في محافظة سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وقال إن هذه العملية البطولية تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني البطل الذي يقدم واجب مقاومة الاحتلال على إمكانات شعبنا الأصيل.

وأكد أن هذه العملية الفدائية داخل مغتصبة أرئيل تؤكد مرة أخرى هشاشه هذا الاحتلال المجرم وتحطم منظومته الأمنية والعسكرية التي تفتك بأبناء شعبنا كل يوم.

كما شدد على أن العملية البطولية اليوم هي رد شعبنا على مواقف وتهديدات قادة اليمين الصهيوني الذين يتبجحون بفوزهم في انتخاباتهم المزعومة، لتقول لهم أن رد شعبنا عليهم بالمزيد من العمل المقاوم المميز.

كذلك أكد أن المقاومة ستبقى مستمرة في الضفة وستظل شوكة في حلق هذا الاحتلال، الذي لن ينعم لا بأمن ولا بأمان على أرضنا الحرة فلسطين.