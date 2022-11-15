45 من أهالي أسرى غزة يزورون 27 من أبنائهم بـ "نفحة"

غزة - الرأي:

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت فجر اليوم الثلاثاء، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في السجون.

وذكرت أن 45 مواطنًا من أهالي أسرى قطاع غزة، توجهوا لزيارة 27 أسيرًا في سجن نفحة الصحراوي في رحلة تستغرق أكثر من 16 ساعة.

وذكرت أن طاقم وزارة الأسرى رافق الأهالي حتى لحظة انطلاقهم من مقر الصليب الأحمر بغزة، ضمن برنامج "مؤازرة" الذي تنفذه الوزارة لتعزيز صمود أهالي وذوي الأسرى.

ووفق وزارة الأسرى فإن سلطات الاحتلال تواصل منع أكثر من 100 أسير من قطاع إضافة إلى مئات الأسرى من الضفة الغربية والقدس من زيارة ذويهم تحت ذرائع وأسباب واهية.