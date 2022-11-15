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الاحتلال يخطر بهدم منازل في الطور شرق القدس

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:13

القدس المحتلة- الرأي

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من المنازل في قرية الطور شرق مدينة القدس المحتلة.

وافادت مراسلتنا بأن طواقم بلدية الاحتلال وشرطته اقتحمت أحياءً متفرقة في بلدة الطور ووضعت إخطارات بالهدم لعدد من المنازل بعد تصويرها.

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