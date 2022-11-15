الاحتلال يخطر بهدم منازل في الطور شرق القدس

القدس المحتلة- الرأي

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من المنازل في قرية الطور شرق مدينة القدس المحتلة.

وافادت مراسلتنا بأن طواقم بلدية الاحتلال وشرطته اقتحمت أحياءً متفرقة في بلدة الطور ووضعت إخطارات بالهدم لعدد من المنازل بعد تصويرها.