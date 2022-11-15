الاحتلال يخطر بهدم منازل في الطور شرق القدس

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من المنازل في قرية الطور شرق مدينة القدس المحتلة.
وافادت مراسلتنا بأن طواقم بلدية الاحتلال وشرطته اقتحمت أحياءً متفرقة في بلدة الطور ووضعت إخطارات بالهدم لعدد من المنازل بعد تصويرها.
عاجل |
15 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:13
القدس المحتلة- الرأي
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من المنازل في قرية الطور شرق مدينة القدس المحتلة.
وافادت مراسلتنا بأن طواقم بلدية الاحتلال وشرطته اقتحمت أحياءً متفرقة في بلدة الطور ووضعت إخطارات بالهدم لعدد من المنازل بعد تصويرها.
15:27العمل تشارك بتخريج الفوج الأول من طلبة الدبلوم المهني بجامعة الإسراء
15:20"الأوروبي "يطالب بالتحقيق الفوري في استشهاد "المسالمة"
15:13الاحتلال يخطر بهدم منازل في الطور شرق القدس
09:57استشهاد المنفذ.. مقتل 3 مستوطنين بعملية طعن ودهس قرب سلفيت
13:33كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء