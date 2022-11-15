حماس: سعي الاحتلال لتغيير معالم القدس "إجرام متجدد"

غزة- الرأي

وصف الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، سعي الاحتلال المحموم لتغيير معالم مدينة القدس المحتلة من خلال الاستيلاء على الأراضي، وإقامة الحدائق التوراتية والمقابر الوهمية بأنه إجرام إسرائيلي متجدّد، وانتهاكٌ صارخ واستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن سعي الاحتلال لتغيير معالم المدينة الإسلامية، يأتي في سياق محاولات يائسة لن تُفلح في تغيير حقائق التاريخ وهُوية المدينة المقدّسة.

وأعلن حمادة رفض حركة حماس لهذه المخططات والمشاريع التهويدية، مشددًا على أن شعبنا سيبقى متمسكاً بأرضه ومدافعاً عن مقدساته بكل الوسائل، حتى التحرير وزوال الاحتلال.