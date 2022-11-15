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الصحة: إصابة طفل برصاص الاحتلال في مدينة دورا بالخليل

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:38

الخليل- الرأي

أصيب طفل برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أسفل عينه اليمنى، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة سنجر في بلدة دورا، جنوب الخليل.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، بأنه تم إدخال الطفل(12 عاما)،  لمستشفى دورا الحكومي.

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