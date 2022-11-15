وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إصابة طفل برصاص الاحتلال في مدينة دورا بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية حماس: سعي الاحتلال لتغيير معالم القدس "إجرام متجدد" وكالة الرأي الفلسطينية العمل تشارك بتخريج الفوج الأول من طلبة الدبلوم المهني بجامعة الإسراء وكالة الرأي الفلسطينية "الأوروبي "يطالب بالتحقيق الفوري في استشهاد "المسالمة" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منازل في الطور شرق القدس وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يطلق حملة زيارات لأقسام الإعلام في الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة طفل بحادث دهس برفح وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية 45 من أهالي أسرى غزة يزورون 27 من أبنائهم بـ "نفحة"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يقتحم منزل الشهيد محمد صوف في سلفيت

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:40

سلفيت- الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، منزل الشهيد محمد صوف، في قرية حارس، غرب سلفيت.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب صوف (18 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال في المنطقة الصناعية بمستوطنة "ارئيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب سلفيت، وفق ما وردها من هيئة الشؤون المدنية.

وأخضعت قوات الاحتلال والدة الشهيد وأقاربه للتحقيق على مدار أكثر من أربع ساعات، بداعي قيامه بعملية الطعن والدعس التي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال ابني عمي الشهيد، زكريا محمد سامي صوف (21 عاما) وهادي مصطفى سامي صوف (16عاما) قبل انسحابها من القرية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها قدمت العلاج الميداني لمواطنة مسنة، أصيبت جراء إلقاء الاحتلال قنبلة غاز مسيل للدموع بجوار منزلها، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية عقب اقتحامها.

وفي وقت سابق، أغلقت قوات الاحتلال المداخل الرئيسية لقرية حارس، ومنعت دخول المواطنين إليها أو الخروج منها، كما عرقلت حركة المواطنين داخل القرية، بعد اقتحامها الذي استمر لعدة ساعات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟