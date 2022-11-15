الاحتلال يقتحم منزل الشهيد محمد صوف في سلفيت

سلفيت- الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، منزل الشهيد محمد صوف، في قرية حارس، غرب سلفيت.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب صوف (18 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال في المنطقة الصناعية بمستوطنة "ارئيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب سلفيت، وفق ما وردها من هيئة الشؤون المدنية.

وأخضعت قوات الاحتلال والدة الشهيد وأقاربه للتحقيق على مدار أكثر من أربع ساعات، بداعي قيامه بعملية الطعن والدعس التي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال ابني عمي الشهيد، زكريا محمد سامي صوف (21 عاما) وهادي مصطفى سامي صوف (16عاما) قبل انسحابها من القرية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها قدمت العلاج الميداني لمواطنة مسنة، أصيبت جراء إلقاء الاحتلال قنبلة غاز مسيل للدموع بجوار منزلها، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية عقب اقتحامها.

وفي وقت سابق، أغلقت قوات الاحتلال المداخل الرئيسية لقرية حارس، ومنعت دخول المواطنين إليها أو الخروج منها، كما عرقلت حركة المواطنين داخل القرية، بعد اقتحامها الذي استمر لعدة ساعات.