أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم

نشرت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الأربعاء، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، بحيث لا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.
"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات
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16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:10
غزة - الرأي
نشرت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الأربعاء، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، بحيث لا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.
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