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أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:10

غزة - الرأي

نشرت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الأربعاء، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، بحيث لا تزيد عن الأسعار المدونة أدناه للمستهلك.

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