4 أطعمة تضر بصحة الأمعاء وتبطئ حرق الدهون.. منها "الفينو"



العناية بصحة أمعائك ضروري لتحسين صحتك بشكل عام، والقضاء على الانتفاخ، وحتى تسريع عملية التمثيل الغذائي، مثلما يمكن أن تساعد بعض الأطعمة، مثل الألياف، في تحسين الهضم وتعزيز توازن الأمعاء، قد يكون للأطعمة الأخرى تأثير عكسي وتسبب عدم الراحة وزيادة الوزن وانخفاض القدرة على حرق الطعام كوقود، فى هذا التقرير نتعرف على 4 أطعمة تضر بصحة الأمعاء، بحسب موقع "she finds".

4 أطعمة تضر بصحة الأمعاء



1. معجنات الإفطار "الفينو والباتيه والكرواسون"



ليست خيارًا مثاليًا لتضمينها في نظامك الغذائي، إذا كنت تعمل على تحسين صحة أمعائك ناهيك عن أنها مليئة بالسعرات الحرارية الفارغة التي ستفشل في إبقائك تشعر بالشبع وتجعلك أكثر عرضة لتناول الوجبات الخفيفة الطائشة طوال اليوم.

هذا الطعام صعب على القناة الهضمية في المقام الأول بسبب السكريات المضافة والمكررة المستخدمة في صنعها.

النظام الغذائي الغني بهذا النوع من السكر يشجع على اختلال توازن بكتيريا الأمعاء.

يشير السكر المضاف إلى السكريات التي تمت إضافتها إلى المنتج في عملية التصنيع بينما يشير إجمالي السكريات إلى السكريات المضافة والطبيعية إنها مصدر غذاء لبكتيريا الأمعاء السيئة التي تسبب خللًا ونموًا زائدًا لهذه البكتيريا.



2. الأطعمة المقلية



الأطعمة المقلية هي أحد الأمثلة التي لا تفيد صحة أمعائك. هذه الفئة من الطعام تلحق الضرر بالجهاز الهضمي بأكمله من الارتجاع إلى التغييرات غير المرغوب فيها في حركات الأمعاء ، فإن الدهون والكربوهيدرات المكررة من الدقيق المستخدم في صنع هذه الأطعمة ضارة بصحة الأمعاء.

إن تناول الأطعمة المقلية يخلق بيئة لتكاثر بكتيريا الأمعاء السلبية، لذا حاول استبدال هذه الأطباق بالوجبات المعدة على الشواية أو في المقلاة الهوائية للحصول على قوام مشابه دون التأثير السلبي نفسه على معدتك.

الأطعمة المقلية غنية أيضًا بالدقيق المكرر الذي يحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها عند تناولها بانتظام.



3. بعض الأطعمة والمشروبات "الدايت"



من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كلمة "دايت" في الوصف هي أفضل بالنسبة لك من معظم الأطعمة، وفي الواقع ، قد تؤدي هذه الأطعمة المعينة إلى إحداث فوضى في صحة أمعائك.

تُصنع هذه الفئة من الأطعمة عادةً باستخدام المحليات الصناعية في محاولة لتقليل كمية السعرات الحرارية والسكر المضاف الذي تحتوي عليه.

في حين أنها قد تقلل السعرات الحرارية في الطعام ، فإن ذلك يزيد من احتمال الإصابة بخلل التنسج الهضمي وتفتقر إلى الفوائد الغذائية وربما تبطئ عملية الهضم ، فمن الأفضل استبدالها بالمكونات الكاملة والحبوب التي يمكن في الواقع إدخال بعض الألياف إلى أمعائك دون زيادة السكر الاصطناعي في جسمك.



4. الأطعمة المصنعة



الأطعمة المصنعة مثل الرقائق والمكرونة البيضاء والحلويات قد لا تسبب فقط زيادة الوزن بسبب محتواها من السعرات الحرارية، ولكن يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير بارز على صحة أمعائك أيضًا.

هذه الأطعمة ضارة بصحة أمعائك لأنها تفتقر إلى نوع الألياف التي ستحسن صحة الأمعاء عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء الجيدة.

غالبًا ما تحل هذه الأطعمة محل الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضراوات وحتى الوجبات الكاملة التي من شأنها أن تفيد صحة الأمعاء.

يعد استبدال الأطعمة المصنعة بنظائرها الأكثر طبيعية هو الخيار الأفضل لتحسين صحتك، وتكديس طبقك بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون وكربوهيدرات الحبوب الكاملة سيخدم جسمك بشكل أفضل على المدى الطويل.