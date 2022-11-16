رام الله - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي في فلسطين اليوم الأربعاء على النحو التالي:

سعر صرف الدولار مقابل 3.41 شيكل

سعر صرف الدينار مقابل 4.81 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل 3.54 شيكل

سعر صرف الجنيه مقابل 0.14 شيكل