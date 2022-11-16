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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:20

رام الله - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي في فلسطين اليوم الأربعاء على النحو التالي:

سعر صرف الدولار مقابل 3.41 شيكل

سعر صرف الدينار مقابل 4.81 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل 3.54 شيكل

سعر صرف الجنيه مقابل 0.14 شيكل

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